Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Sosyal medyada finalistlerin paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in nereden izleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Miss Turkey hangi kanalda yayınlanacak? Miss Turkey CANLI izle! Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Açıklanan 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey hangi kanalda yayınlanacak? Miss Turkey CANLI izle! Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MISS TURKEY HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak. Yarışmanın önceki yıllardaki gibi TV kanalında değil Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağı bekleniyor.

MISS TURKEY 2022 CANLI İZLE!

Miss Turkey 2022 yarışması başladığında Canlı izleme linki haberimizin içinde yer alacaktır.

MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü yayınlanacak. Yarışma, Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.