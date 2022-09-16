Miss Turkey Gizem Koşar kimdir? Gizem Koşar boy ve kilosu ne? Gizem Koşar Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Gizem Koşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Gizem Koşar kimdir? Miss Turkey finalisti Gizem Koşar kaç yaşında, nereli? Gizem Koşar Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Gizem Koşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Gizem Koşar kimdir? Miss Turkey finalisti Gizem Koşar kaç yaşında, nereli? Gizem Koşar Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MISS TURKEY FİNALİSTİ GİZEM KOŞAR KİMDİR?

Gizem Koşar, 18 yaşında Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği 1.sınıf öğrencisidir. Miss Turkey 2022 yarışmasında en iyi 20 finalistinden birisidir.

GİZEM KOŞAR BOY VE KİLOSU NE?

Miss Turkey 2022'nin finalistlerinden Gizem Koşar'ın boyu merak konusu oldu. Gizem Koşar, 1.81 boyundadır.

GİZEM KOŞAR INSTAGRAM HESABI!

Gizem Koşar, @giizemkosar kullanıcı adıyla 1.131 takipçisi bulunmaktadır.