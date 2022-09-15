Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalistinin açıklanmasının ardından geçen senenin birincisi merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey geçen sene kim kazandı? Miss Turkey 2021 güzeli kim? İşte detaylar...

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin açıklanmasının ardından geçen senenin birincisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Miss Turkey geçen sene kim kazandı? Miss Turkey 2021 güzeli kim? Detaylar haberimizde...

MISS TURKEY GEÇEN SENE KİM KAZANDI?

Miss Turkey 2022'nin finalistlerinin açıklanmasının ardından geçen senenin birincisi merak konusu oldu. Miss Turkey 2021 yılında 14 numaradaki Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı unvanını aldı.

MISS TURKEY 2021 GÜZELİ KİM?

Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz seçilmiştir. 23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.