Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Esil Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Esil Kaya kimdir? Miss Turkey Esil Kaya Instagram hesabı! Esil Kaya boy ve kilosu ne?

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Esil Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Esil Kaya kimdir? Miss Turkey Esil Kaya Instagram hesabı! Esil Kaya boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY ESİL KAYA KİMDİR?

Miss Turkey yarışmasında son 20 finalistinden biri olan Esil Kaya, 19 yaşındadır. Beyken Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde 2. sınıf öğrencisidir.

MİSS TURKEY ESİL KAYA INSTAGRAM HESABI!

Esil Kaya, @esiilkaya kullanıcı adıyla 1.571 takipçisi bulunmaktadır.

ESİL KAYA BOY VE KİLOSU NE?

Miss Turkey 2022 finalistlerinden Esil Kaya, 1.77 boyundadır.