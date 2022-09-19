Miss Turkey Ece Aydemir kimdir? Ece Aydemir kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Ece Aydemir Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Ece Aydemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey finalisti Ece Aydemir kaç yaşında, nereli? Ece Aydemir Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Ece Aydemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey finalisti Ece Aydemir kaç yaşında, nereli? Ece Aydemir Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY ECE AYDEMİR KİMDİR?

Miss Turkey 17 numarası Ece Aydemir, bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncudur. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Aydemir, İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Aydemir, 1.76 boyundadır.

MİSS TURKEY ECE AYDEMİR INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalisti Ece Aydemir, @eceaaydemir 55.9bin takipçisi bulunmaktadır.