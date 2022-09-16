Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Derya Çetinkaya'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Derya Çetinkaya kimdir? Derya Çetinkaya boy ve kilosu ne? Derya Çetinkaya Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Derya Çetinkaya'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Derya Çetinkaya kimdir? Miss Turkey finalisti Derya Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Derya Çetinkaya Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MISS TURKEY DERYA ÇETİNKAYA KİMDİR?

Derya Çetinkaya 22 yaşındadır. Vrije Üniversitesi'nde Hukuk 1.sınıf öğrencisidir.

DERYA ÇETİNKAYA BOY VE KİLOSU NE?

Miss Turkey 20 finalisten biri olan Derya Çetinkaya 1.77 boyundadır.

DERYA ÇETİNKAYA INSTAGRAM HESABI!

Derya Çetinkaya, @derya.cetinkayaa kullanıcı adıyla 457 takipçisi bulunmaktadır.