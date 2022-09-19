Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalistinin açıklanmasının ardından yarışma için geri sayım başladı. Kullanıcılar yarışmanın nereden izleneceğini araştırmaya başladı. Miss Turkey 2022 nasıl izlenecek merak konusu oldu. Miss Turkey CANLI izle! Miss Turkey 2022 canlı İZLE!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti geçtiğimiz gün açıklandı. 100 kişi arasından seçilen finalistler bir kez daha jüri karşısına geçecek. Seçilen en iyi 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in nereden izleneceği araştırılmaya başlandı. Miss Turkey CANLI izle! Miss Turkey 2022 canlı İZLE!

MİSS TURKEY NE ZAMAN YAPILACAK?

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü yapılacak. Miss Turkey resmi YouTube kanalında saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ

Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti geçtiğimiz gün açıklandı. 100 kişi arasından seçilen finalistler bir kez daha jüri karşısına geçecek.

MİSS TURKEY CANLI İZLE!

Miss Turkey 2022 başladığında haberimizin içinde linki yer alacaktır.