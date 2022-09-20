Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasına başvuru için gerekenler araştırılmaya başlandı. Yarışmada boy sınırının kaç olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey boy sınırı var mı? Miss Turkey için boy kaç olmalı? İşte detaylar...

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Sosyal medyada 20 finalistin fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Miss Turkey katılım şartları araştırılmaya başlandı. Miss Turkey'e katılmak için boy sınırının kaç olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey boy sınırı var mı? Miss Turkey için boy kaç olmalı? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY BOY SINIRI VAR MI?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Miss Turkey'in resmi Instagram sayfasından yapılan paylaşıma göre güzellik yarışmalarında herhangi bir boy şartı aranmamaktadır.