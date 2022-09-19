Miss Turkey Berfin Ant kimdir? Berfin Ant kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Berfin Ant Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Berfin Ant'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Berfin Ant kimdir? Miss Turkey finalisti Berfin Ant kaç yaşında, nereli? Berfin Ant Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Berfin Ant'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Berfin Ant kimdir? Miss Turkey finalisti Berfin Ant kaç yaşında, nereli? Berfin Ant Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY BERFİN ANT KİMDİR?

Miss Turkey 18 numarası Berfin Ant, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Berfin Ant, 1.77 boyundadır. Berfin Ant geçen sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılarak ilk 20'ye kalmıştır.

MİSS TURKEY BERFİN ANT INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Berfin Ant, @antberfin 11,2 bin takipçisi bulunmaktadır.