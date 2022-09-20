Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasına başvuru için gerekenler araştırılmaya başlandı. Yarışmaya katılmak için başvuru ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey başvuru ücreti ne kadar? Miss Turkey yarışmasına başvuru ücretli mi? İşte detaylar...

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Sosyal medyada 20 finalistin fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Miss Turkey katılım şartları araştırılmaya başlandı. Miss Turkey'e katılım ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey başvuru ücreti ne kadar? Miss Turkey yarışmasına başvuru ücretli mi? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.

MİSS TURKEY YAŞ ŞARTI NEDİR?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Miss Turkey'in resmi Instagram sayfasından yapılan paylaşıma göre güzellik yarışmalarında herhangi bir boy şartı aranmamaktadır.

MİSS TURKEY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Miss Turkey başvuru ücreti 400,00TL + KDV'dir. Katılımcı, başvuru ücreti olan 400,00 TL + KDV'nin iadesini talep edemez. Katılımcının yarışmaya başvurmak için ödediği başvuru ücretinin; katılımcının ön elemeye hak kazanmaması veya ön elemeye hak kazanması, dereceye girmesi ya da finale kalması durumunda (hiçbir suretle) iadesi yapılmayacaktır.