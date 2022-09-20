Miss Turkey başvuru şartları neler? Miss Turkey için katılım şartları ne?

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin açıklanmasının ardından kullanıcılar Miss Turkey başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Miss Turkey başvuru şartları neler? Miss Turkey'e katılmak için ne gerekiyor? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki finalistleri açıklandı. Finalistlerin açıklanmasının ardından Miss Turkey için başvuru şartların neler olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Miss Turkey başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Miss Turkey başvuru şartları neler? Miss Turkey'e katılmak için ne gerekiyor? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve mayolu çekilmiş boy fotoğrafını eklemek zorundadır. Katılımcı, ayrıca başvuru için 400,00 TL ücret ödeyecektir.