Miss Turkey Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey Aleyna Şirin Instagram! Aleyna Şirin boy ve kilosu ne?
Gündem Haberleri
Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Aleyna Şirin'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey Aleyna Şirin Instagram! Aleyna Şirin boy ve kilosu ne? İşte detaylar...
Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Aleyna Şirin'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey Aleyna Şirin Instagram! Aleyna Şirin boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...
Miss Turkey 2022 finalistlerinden Aleyna Şirin 21 yaşındadır. Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisidir.
Aleyna Şirin, @aleynassirinn kullanıcı adıyla 4.499 takipçisi bulunmaktadır.
2022 Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Aleyna Şirin'in boyu 1.76 cm'dir.