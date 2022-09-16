Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Aleyna Şirin'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey Aleyna Şirin Instagram! Aleyna Şirin boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Aleyna Şirin'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey Aleyna Şirin Instagram! Aleyna Şirin boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

MISS TURKEY ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?

Miss Turkey 2022 finalistlerinden Aleyna Şirin 21 yaşındadır. Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisidir.

MISS TURKEY ALEYNA ŞİRİN INSTAGRAM!

Aleyna Şirin, @aleynassirinn kullanıcı adıyla 4.499 takipçisi bulunmaktadır.

ALEYNA ŞİRİN BOY VE KİLOSU NE?

2022 Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Aleyna Şirin'in boyu 1.76 cm'dir.