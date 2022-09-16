Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 7 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 7 numara kim? Miss Turkey 7 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 7 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 7 numara kim? Miss Turkey 7 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 7 NUMARA KİM?

2022 Miss Turkey'in 7 numarası İlayda Üstün'dür. İlayda Üstün, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki İlayda Üstün 1.78 boyundadır.

MİSS TURKEY 7 NUMARA İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 7 numara İlayda Üstün'ün @ustunnnilayda kullanıcı adıyla 1.009 takipçisi bulunmaktadır.