Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 6 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 6 numara kim? Miss Turkey 6 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 6 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 6 numara kim? Miss Turkey 6 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY 6 NUMARA KİM?

Miss Turkey 6 numarası İrem Su Kahramantürk'dür. İrem Su 20 yaşında Samsun Özel Takev Anadolu Lisesi mezunudur. Kahramantürk, 1.79 boyundadır.

MİSS TURKEY 6 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

2022 Miss Turkey 6 numara İrem Su Kahramantürk'ün @iremsuhrmntrk kullanıcı adıyla 26.6 bin takipçisi bulunmaktadır.