Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 5 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 5 numara kim? Miss Turkey 5 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 5 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 5 numara kim? Miss Turkey 5 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 5 NUMARA KİM?

Miss Turkey 5 numarası Aleyna Şirin'dir. Aleyna Şirin, 21 yaşında Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisidir. Aleyna Şirin'in boyu 1.76 cm'dir.

MİSS TURKEY 5 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 5 numara Aleyna Şirin'in, @aleynassirinn kullanıcı adıyla 4.499 takipçisi bulunmaktadır.