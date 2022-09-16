Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 4 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 4 numara kim? Miss Turkey 4 numara Instagram hesabı! İşte detaylar...

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 4 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 4 numara kim? Miss Turkey 4 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 4 NUMARA KİM?

Miss Turkey 4 numarası Esil Kaya'dır. Esil Kaya 19 yaşında Beykent Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde 2. sınıf öğrencisidir.

MİSS TURKEY 4 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 4 numara Esil Kaya'nın @esiilkaya kullanıcı adıyla 1.571 takipçisi bulunmaktadır.