Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 3 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 3 numara kim? Miss Turkey 3 numara Instagram hesabı! İşte detaylar...

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 1 numara'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 3 numara kim? Miss Turkey 3 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 3 NUMARA KİM?

Miss Turkey 3 numarası Derya Çetinkaya'dır. Derya Çetinkaya 22 yaşında Vrije Üniversitesi'nde Hukuk 1.sınıf öğrencisidir. Çetinkaya, 1.77 boyundadır.

MİSS TURKEY 3 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 3 numara Derya Çetinkaya'nın @derya.cetinkayaa kullanıcı adıyla 457 takipçisi bulunmaktadır.