Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey saat kaçta, hangi kanalda?

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için gerim sayım başladı. Yarışmaya saatler kala Miss Turkey'in ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...