Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey saat kaçta, hangi kanalda?
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Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için gerim sayım başladı. Yarışmaya saatler kala Miss Turkey'in ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Miss Turkey 2022 ne zaman? Merakla beklenen Miss Turkey 2022 için geri sayım başladı. Yarışmaya az bir vakit kala Miss Turkey'in saat kaçta yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde..
Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.
Heyecanla beklenen güzellik yarışması Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Saat 20.30'da Miss Turkey'in YouTube kanalına girerek canlı yayın izlenebilecek. Yarışma başladığında haberimizin içinde izleme linki yer alacaktır.
Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da gerçekleşecek.