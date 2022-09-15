Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalistinin açıklanmasının ardından yarışmanın ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey 2022 hangi gün? İşte detaylar...

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Açıklanan 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar yarışmanın ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 ne zaman? Miss Turkey 2022 hangi gün? Detaylar haberimizde...

MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN?

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022 yarışmasının en iyi 20 finalisti açıklandı. Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.

MISS TURKEY 2022 HANGİ GÜN?

Miss Turkey 2022 yarışması 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise dikkatlerden kaçmadı. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında geliyor.