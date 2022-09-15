Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey 2022 güzeli kim seçildi merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 birincisi kim? Miss Turkey 2022 güzeli kim? İşte detaylar...

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Açıklanan 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey güzelinin kim seçildiği merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 birincisi kim? Miss Turkey 2022 güzeli kim?

MİSS TURKEY 2022 BİRİNCİSİ KİM?

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.

MİSS TURKEY 2022 GÜZELİ KİM?

Heyecanla beklenen Miss Turkey 2022 finalistleri açıklandı. Miss Turkey 2022 güzeli 20 Eylül tarihinde açıklanacak.