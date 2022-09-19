Miss Turkey 20 numara kim? Miss Turkey 20 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 20 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 20 numara kim? Miss Turkey finalisti 1 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 20 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 20 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 20 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 20 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 20 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 20 NUMARA KİM?

Miss Turkey 20 numarasısı Merve Yıldırım'dır. Merve Yıldırım, 24 yaşında Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4.sınıf öğrencisidir. Yıldırım, 1.84 boyundadır.

MİSS TURKEY 20 NUMARA İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden olan Merve Yıldırım, @ merveeyildirm 4.858 takipçisi bulunmaktadır.