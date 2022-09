Miss Turkey 19 numara kim? Miss Turkey 19 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 19 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 19 numara kim? Miss Turkey finalisti 19 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 19 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 19 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 19 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 19 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 19 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 19 NUMARA KİM?

Miss Turkey 19 numarası Nursena Say'dır. Nursena Say, 24 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Say, 1.80 boyundadır.

MİSS TURKEY 19 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden Nursena Say @nursenasay kullanıcı adıyla 16,3bin takipçisi bulunmaktadır.