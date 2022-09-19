Miss Turkey 18 numara kim? Miss Turkey 18 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 18 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 18 numara kim? Miss Turkey finalisti 18 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 18 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 18 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 18 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 18 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 18 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 18 NUMARA KİM?

Miss Turkey 18 numarası Berfin Ant'dır. Berfin Ant, 23 yaşında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir.Berfin Ant geçen sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılarak ilk 20'ye kalmıştır.

MİSS TURKEY 18 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Berfin Ant, @antberfin 11,2 bin takipçisi bulunmaktadır.