Miss Turkey 17 numara kim? Miss Turkey 17 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 17 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 17 numara kim? Miss Turkey finalisti 17 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 17 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 17 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 17 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 17 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 17 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 17 NUMARA KİM?

Miss Turkey 17 numarası Ece Aydemir'dir. Ece Aydemir, bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncudur. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Aydemir, İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Aydemir, 1.76 boyundadır.

MİSS TURKEY 17 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 17 numarası Ece Aydemir, @eceaaydemir 55.9bin takipçisi bulunmaktadır.