Miss Turkey 16 numara kim? Miss Turkey 16 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 16 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 16 numara kim? Miss Turkey finalisti 16 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 16 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 16 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 16 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 16 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 16 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 16 NUMARA KİM?

Miss Turkey 16 numarası Şirin Abufaur'dur. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Şirin Abufaur, 25 yaşında Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur. Abufaur, 1.78 boyundadır.

MİSS TURKEY 16 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden Şirin Abufaur, @sirinabufaur kullanıcı adıyla 2.976 takipçisi bulunmaktadır.