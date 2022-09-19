Miss Turkey 15 numara kim? Miss Turkey 15 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 15 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 15 numara kim? Miss Turkey finalisti 15 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 15 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 15 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 15 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 15 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 15 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 15 NUMARA KİM?

Miss Turkey 15 numarası Zeynep Elif Özal'dır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Zeynep Elif Özal, 21 yaşında Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü 2.sınıf öğrencisidir. Özal, 1.75 boyundadır.

MİSS TURKEY 15 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden olan Zeynep Elif Özal, @eliifozall kullanıcı adıyla 14,8bin takipçisi bulunmaktadır.