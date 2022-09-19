Miss Turkey 14 numara kim? Miss Turkey 14 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 1 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 14 numara kim? Miss Turkey finalisti 14 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 14 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 14 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 14 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 1 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 14 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 14 NUMARA KİM?

Miss Turkey 14 numarası Sude Tanyıldız'dır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Sude Tanyıldız, 23 yaşında Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunudur. Tanyıldız, 1.76 boyundadır.

MİSS TURKEY 14 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Sude Tanyıldız, @sudetanyildiz kullanıcı adıyla 2.254 takipçisi bulunmaktadır.