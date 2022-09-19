Miss Turkey 13 numara kim? Miss Turkey 13 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 13 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 13 numara kim? Miss Turkey finalisti 13 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 13 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 13 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 13 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 13 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 13 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 13 NUMARA KİM?

Miss Turkey 13 numarası Nurten Ayten'dir. Nurten Ayten, 21 yaşında Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

MİSS TURKEY NURTEN AYTEN INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden Nurten Ayten, @nurten.aytenn kullanıcı adıyla 669 takipçisi bulunmaktadır.