Miss Turkey 12 numara kim? Miss Turkey 12 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 12 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 1 numara kim? Miss Turkey finalisti 12 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 12 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 12 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 12 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 12 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 12 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 12 NUMARA KİM?

Miss Turkey 12 numarası Tuana Kurt'dur. Tuana Kurt, 24 yaşında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans öğrencisidir.

MİSS TURKEY 12 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Tuana Kurt, @tuanakurt kullanıcı adıyla 1.976 takipçisi bulunmaktadır.