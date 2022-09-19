Miss Turkey 11 numara kim? Miss Turkey 11 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 11 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 11 numara kim? Miss Turkey finalisti 11 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 11 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 11 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 11 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 11 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 11 numara Instagram hesabı!

MİSS TURKEY 11 NUMARA KİM?

Miss Turkey 11 numarası Nil Dizdar'dır. Nil Dizdar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz Vokal 4.sınıf öğrencisidir. 22 yaşındaki finalist, 1.74 boyundadır.

MİSS TURKEY 11 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey Nil Dizdar'ın @nildizdarr kullanıcı adıyla 5.522 takipçisi bulunmaktadır.