Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 10 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 10 numara kim? Miss Turkey 10 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 10 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 10 numara kim? Miss Turkey 10 numara Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY 10 NUMARA KİM?

2022 Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'dür. Selver Mira Atagül, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selver Mira, 1.72 boyundadır.

MİSS TURKEY 10 NUMARA İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'ün @miraatagul_ kullanıcıyla 112 bin takipçisi bulunmaktadır.