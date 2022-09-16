Miss Turkey 1 numara kim? Miss Turkey 1 numara Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan 1 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 1 numara kim? Miss Turkey finalisti 1 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1 numara Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan 1 numaranın hayatı merak konusu oldu. Peki, 1 numara kimdir? Miss Turkey finalisti 1 numara kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1 numara Instagram hesabı!

MİSS TURKEY 1 NUMARA KİM?

2022 Miss Turkey 20 finalistinden 1 numara Hande Deniz Uluğ'dur. Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyunda, 21 yaşında ve Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık, 4. sınıf öğrencisidir.

MİSS TURKEY 1 NUMARA INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 1 numara Hande Deniz Uluğ'un @handeulug kullanıcı adıyla 3,372 takipçisi bulunmaktadır.