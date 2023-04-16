Türkiye ile Mısır arasında 11 yıl sonra ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından iki ülke ilişkilerinde tarihi bir gelişme yaşandı. Bir süredir Mısır için vize durumu merak ediliyordu. Peki, Mısır vize istiyor mu? Mısır için vize nasıl alınır? Mısır kapıda vize işlemi nedir?

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Şükri, 11 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Mısır Dışişleri Bakanı oldu. Daha sonra yapılan açıklamalar ile Mısır vize istiyor mu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Mısır vize istiyor mu? Mısır için vize nasıl alınır? Mısır kapıda vize işlemi nedir?

MISIR VİZE İSTİYOR MU?

Ziyaretin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.