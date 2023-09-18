Mısır vize istiyor mu? Mısır'da kapıda vize alınıyor mu?

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı. Konu hakkında vatandaşlar, Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır ülkesi için vize gerekli mi? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Mısır vize istiyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Şükri, 11 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Mısır Dışişleri Bakanı oldu. Peki, Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır ülkesi için vize gerekli mi? Ayrıntılar sizlerle...

MISIR VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye ile Mısır arasında 11 yıl sonra ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından iki ülke ilişkilerinde tarihi bir gelişme yaşandı. Mısır, ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattı.

Ziyaretin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Semih Şükri ile Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından iki ülke arasında büyükelçi atamalarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda görüşüldüğünü belirterek, "Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını da söylemek isterim. Dolayısıyla bir taraftan diplomatik seviyede ilişkilerimizi diğer taraftan da her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz" demişti.