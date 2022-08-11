En çok merak edilen sorular arasında yer alan Mısır vize istiyor mu? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Mısır vize istiyor mu? Mısır'a gitmek için ne gerekiyor?

Ortadoğu'nun en büyük ülkelerinden birisi olma özelliğini taşıyan Mısır, adeta geçmişi ile insanları büyülüyor. Tarihinde yer alan farklı detaylar ile ilgileri üzerine çekmeye devam ediyor. Arapça dilinin kullanmakta olan Mısır, 94,7 milyon nüfusa sahip ve para birimi olarak Mısır lirası kullanmaktadır. Birçok farklı medeniyetin izlerini görebileceğiniz Mısır'da turizm sektörü oldukça gelişmiştir. Peki Mısır vize istiyor mu? Mısır'a gitmek için ne gerekiyor?

MISIR VİZE İSTİYOR MU?

Ortadoğu üzerinde gezebileceğiniz ve size tarih esintilerini hissettirecek rotalardan birisi olan Mısır, dünyanın yedi harikasından birisi olan Mısır piramitlerini de bünyesinde bulunduruyor. Mısır'a seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus Bordo pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Bu nedenle Mısıra seyahat edecek kişilerin Bordo pasaportu var ise vize almaları şarttır. Bunun dışında Hizmet (Gri) pasaportu, Hususi (Yeşil) pasaportu ve Diplomatik (Siyah) pasaportu olan kişiler vizeden muaf olmaktadır.

MISIR'DA GEZİLECEK YERLER

İçerisinde birden fazla tarihi yeri barındıran Mısır, sene içerisinde birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Genelinin Müslüman bir nüfusa sahip olduğu Mısır'da birçok gezilecek mekân bulunmakta. Bu mekanlar arasında, Mısır müzesi, piramitler, Tahrir meydanı ve Kahire gibi yerler bulunmaktadır.

MISIR'IN ETNİK YAPISI

Araplar, Berberler, Bedeviler ve Nubyalılardan oluşan nüfusun %90'ı Müslüman, % 10'ı Hıristiyandır (Kıpti) oluşmaktadır.