Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Elkady: "2024 yılında 250 bin Türk'ün ziyaret etmesini bekliyoruz"

İSTANBUL - EMITT Turizm Fuarı'na katılan Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Amr Elkady, 2023 yılında Türkiye'de Mısır'a turistik geziye giden insan sayısının 150 bin olduğunu ifade ederek 2024 yılında ise 250 bin kişinin Türkiye'de ziyarete gelmesini beklediklerini söyledi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2024 Türkiye başta olmak üzere birçok dünya ülkesi vatandaş tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Yarın son günü olacak olan fuara katılan ülkeler arasında Mısır'da yer aldı. Son yıllarda Türkiye'den birçok turistik ziyaretinde gerçekleştiği Mısır, özellikle düşük bütçesi ve 'havalimanın vize' uygulaması kolaylığı açısından yurtdışı tatil severlerin yeni rotası haline geldi.

"250 bin Türk'ün Mısır'a gelmesini bekliyoruz"

Fuara katılan Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Amr Elkady 2022 yılından bu yana Mısır'a Türkiye'den turistik ziyaretlerin arttığını ifade ederek, "2022 yılında Türkiye'den 40 bin kişi ziyarete gelmişti ama 2023 yılında Mısır'a gelmek için kurallar daha da kolaylaştı. Bu yüzden de 2023 yılında yüzde 200 artış yaşandı 150 bin turist geldi Türkiye'den Mısır'a. 2024 yılında daha çok turist gelmesi için bu fuara katıldık. Bu sene daha fazla artış bekliyoruz. Bu sene sonunda 250 bin Türk'ün Mısır'a gelmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri de değerlendiren Amr Elkady, "Türkiye ile Mısır ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor. Eskiden sıkıntılar ilişki zamanları da oldu. Artık turistik ziyareti kolaylaştırmak için imkanlar arttı. Bu fuara katılmamızın sebeplerinden birisi de bu imkanların kolaylaştırılması için. Artık havalimanından da vize alınabiliyor. Vizesiz girmek biraz daha zaman alacaktır" diye konuştu.

Elkady'i Mısır'ın misafirperver bir ülke olduğuna atıfta bulunarak, " Mısır genel olarak misafir sever bir ülke. Bizim ülkemizde en ünlü içecek ise Türk Kahvesi'dir. Biz Türk kardeşlerimizi ülkemize bekliyoruz. Gelsinler birlikte Türk kahvesi içelim" şeklinde konuştu.