Mısır - Malavi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mısır - Malavi maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
Gündem Haberleri
Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mısır - Malavi maçı oldu. Peki, Mısır - Malavi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mısır - Malavi maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Mali - Gambiya maçı ne zaman başlayacak? Mısır - Malavi maçının özeti nerede yayınlanır? Mısır - Malavi maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Mısır - Malavi maçı olacak. Peki, Mısır - Malavi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mısır - Malavi maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Mısır - Malavi Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Kahire'da, Cairo International Stadyumu'nda oynanacak.