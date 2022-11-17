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Mısır Dünya Kupası'nda var mı? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu?

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Mısır Dünya Kupası'nda var mı? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Mısır Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Mısır Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

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Mısır Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Mısır Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Mısır Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

MISIR DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Mısır 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?

  • Katar: Ev sahibi
  • Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
  • Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
  • Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
  • Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
  • Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
  • Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
  • Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
  • İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
  • İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
  • İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
  • Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
  • Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
  • İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
  • Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
  • Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
  • Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
  • Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
  • Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
  • Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
  • Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
  • Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
  • ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
  • Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
  • Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
  • Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı
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