Mısır Dünya Kupası'nda var mı? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Mısır Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Mısır Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

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Mısır Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Mısır Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Mısır Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Mısır Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

MISIR DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Mısır 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?