Mısır Barış Zirvesi ne zaman, saat kaçta? Mısır Barış Zirvesi'ne kimler katılıyor?

Mısır Barış Zirvesi ne zaman, saat kaçta? Mısır Barış Zirvesi'ne kimler katılıyor?
Güncelleme:
Ortadoğu'nun kaderini belirleyecek yeni bir diplomatik süreç başlıyor. Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, Mısır Barış Zirvesi ne zaman, saat kaçta? Mısır Barış Zirvesi'ne kimler katılıyor? İşte detaylar...

Ortadoğu'nun kanayan yarası Gazze'deki krize çözüm arayışları, bölgesel ve küresel aktörleri bir araya getiriyor. Mısır Barış Zirvesi, bu tarihi süreçte barışın yeniden tesisi için önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Zirveye katılacak liderler, sadece bölgenin değil dünyanın da geleceğini şekillendirecek kararlar alabilir. Peki, Mısır Barış Zirvesi ne zaman, saat kaçta? Barış zirvesine kimler katılıyor? Detaylar haberimizde!

MISIR BARIŞ ZİRVESİ NE ZAMAN?

Tüm gözlerin çevrildiği Mısır Barış Zirvesi, 14 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Zirve, Mısır'ın önemli diplomatik merkezlerinden biri olan Şarm eş-Şeyh kentinde düzenleniyor. Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, zirve Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında toplanacak.

Zirvenin bu tarihte düzenlenmesi tesadüf değil. Zira, Gazze'de 2023 yılında yaşanan ağır insani krizin ardından bölgesel dengelerin yeniden kurulması ve İsrail ile Filistin arasında yeni bir diplomatik sürecin başlatılması hedefleniyor.

MISIR BARIŞ ZİRVESİ SAAT KAÇTA?

Zirvenin resmi açılışının yerel saatle 10.00'da yapılması bekleniyor. Ancak liderlerin basına açık konuşmalarının öğleden sonra gerçekleşeceği ifade ediliyor. Katılımcı devlet başkanları ve temsilcileri, sabah saatlerinden itibaren zirve alanına giriş yapacak ve çeşitli ikili görüşmeler de gün boyu devam edecek.

Zirvenin gündemi oldukça yoğun: Gazze'deki son durum, ateşkes süreci, esir takası, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm önerileri masaya yatırılacak.

BARIŞ ZİRVESİNE KİMLER KATILIYOR?

Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi, son yıllarda görülmemiş düzeyde bir lider katılımına sahne olacak. Mısır resmi haber ajansı MENA'nın geçtiği bilgiye göre, zirveye cumhurbaşkanı, kral, emir ve başbakan düzeyinde katılım sağlanacak.

Zirveye Cumhurbaşkanı, Kral ve Emir Düzeyinde Katılacak Öne Çıkan İsimler:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

ABD Başkanı Donald Trump

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ürdün Kralı 2. Abdullah

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulides

Zirveye Başbakan Düzeyinde Katılması Beklenen Ülkeler:

Almanya

İngiltere

İtalya

İspanya

Irak

Yunanistan

Ermenistan

Macaristan

Pakistan

Kanada

Norveç

Kuveyt

Birleşik Arap Emirlikleri

Kurumsal ve Diplomatik Katılımlar:

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi

Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai

