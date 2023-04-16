Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mısır'a vize kalktı mı? Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır için vize gerekli mi?

Mısır'a vize kalktı mı? Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır için vize gerekli mi?

Gündem Haberleri

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı. Konu hakkında vatandaşlar, Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır ülkesi için vize gerekli mi? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattıMısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı
Mısır ordusu: Sudan'daki askerlerimizin güvenliğinin temini için ilgili makamlarla koordinasyon içindeyizMısır ordusu: Sudan'daki askerlerimizin güvenliğinin temini için ilgili makamlarla koordinasyon içindeyiz
Mısır'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiMısır'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Şükri, 11 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Mısır Dışişleri Bakanı oldu. Peki, Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır ülkesi için vize gerekli mi? Ayrıntılar sizlerle...

MISIR VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye ile Mısır arasında 11 yıl sonra ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından iki ülke ilişkilerinde tarihi bir gelişme yaşandı. Mısır, ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattı.

Ziyaretin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mısır'a vize kalktı mı? Mısır vize istiyor mu, kapıda vize dönemi mi başladı 2023? Mısır'a vizesiz giriş yapılabiliyor mu? Mısır için vize gerekli mi?

Öte yandan Semih Şükri ile Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından iki ülke arasında büyükelçi atamalarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda görüşüldüğünü belirterek, "Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını da söylemek isterim. Dolayısıyla bir taraftan diplomatik seviyede ilişkilerimizi diğer taraftan da her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz" demişti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mısır Vize Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title