Mısır'a vize gerekiyor mu? Mısır'da hangi dil konuşuluyor? Mısır'ın para birimi ne?

Türk vatandaşları, Mısır'a vize gerekip gerekmediği konusunda araştırma yapıyor. Seyahat severlerin en çok merak ettiği ülkelerden biri olan Mısır araştırılıyor. Peki, Mısır'a vize gerekiyor mu? Mısır'da hangi dil konuşuluyor? Mısır'ın para birimi ne?Detaylar haberimizde...

MISIR'A VİZE GEREKİYOR MU?

Mısır'a seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus Bordo pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir.

VİZE NASIL ALINIR?

Mısır'a seyahat etmeden önce vize başvurularınızı zamanında yapmanız önemli çünkü vize işlemleri bir süre alabilir. Mısır'a seyahat etmek istiyorsanız, önceden vize almanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için ilgili konsolosluk veya büyükelçilik ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

MISIR'DA HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Mısır'da ana dil Arapça'dır. Yerel halk Arapça konuşmaktadır.

MISIR'IN PARA BİRİMİ NEDİR?

Mısır'ın para birimi Mısır lirası (EGP)'dır.

MISIR İLE TÜRKİYE ARASINDA SAAT FARKI VAR MI?

Mısır'da kış saati uygulanıyor. Bu nedenle, Mısır Türkiye'den bir saat geridedir.

Mısır'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Dış İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamayı okumasını öneriyoruz.