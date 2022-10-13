Oyuncu Miro Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Miro Gerede Erkaya kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Miro Gerede Erkaya kimdir? Miro Gerede sevgilisi kim? Miro Gerede Erkaya kaç yaşında? Miro Gerede Erkaya hangi dizilerde oynadı?

Miro Gerede Erkaya, Bennu Gerede'nin oğludur. Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Miro Gerede Erkayakimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Miro Gerede Erkaya kimdir? Miro Gerede sevgilisi kim? Miro Gerede Erkaya kaç yaşında? Miro Gerede Erkaya hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

MİRO GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Miro Gerede Erkaya 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Bennu Gerede'nin oğludur. Babası ise fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya'dır. Daren ve Dilan isimlerinde iki kardeşi vardır. İlk oyunculuk deneyimini Duy Beni dizisiyle yaşamıştır.

MİRO GEREDE ERKAYA KAÇ YAŞINDA?

Miro Gerede Erkaya, 21 yaşındadır.