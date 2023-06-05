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Uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile ihanet yüzünden ayrıldığı ileri sürülen Miray Daner sessizliğini bozdu. Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Miray Daner ve Oğulcan Engin neden ayrıldı? soruları araştırılıyor. Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Miray Daner ve Oğulcan Engin neden ayrıldı? soruları gündeme geliyor. Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Miray Daner ve Oğulcan Engin neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir…

MİRAY DANER VE OĞULCAN ENGİN AYRILDI MI?

Uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile ihanet yüzünden ayrıldığı ileri sürülen Miray Daner sessizliğini bozdu. Katıldığı etkinlikte biten ilişkisi hakkında konuşan Daner, ihanet iddiasını yalanlayarak "Anlaşarak ayrıldık" dedi.

MİRAY DANER VE OĞULCAN ENGİN NEDEN AYRILDI?

Önceki akşam düzenlenen bir etkinliğe katılan genç oyuncu Miray Daner, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğulcan Engin ile ilişkisinin bittiğini doğrulayan ve ihanet iddiasını yalanlayan Daner,"İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını verdi.