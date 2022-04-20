Kara Tahta dizisinin başarılı oyuncusu Miray Daner kimdir merak ediliyor. Peki, Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Miray Daner'in hayatı ve biyografisi haberimizde...

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner (15 Ocak 1999, İstanbul) Türk oyuncu.

Miray Daner doğum tarihi : 15 Ocak 1999

15 Ocak 1999 Miray Daner kaç yaşında : 23 yaşında

23 yaşında Miray Daner nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul doğumlu Miray Daner mesleği ne : Oyuncu

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

FİLMOGRAFİSİ

Sİnema:

2010 : Dersimiz: Atatürk : Sabiha Gökçen (küçüklüğü) : Hamdi Alkan

2011 : Çınar Ağacı : Pelin : Handan İpekçi

2013 : Arkadaşım Max : Melda : Murat Şeker

2018 : Hürkuş: Göklerdeki Kahraman : Selin : Kudret Sabancı

2022 : Hayat : Hicran : Zeki Demirkubuz

Televizyon:

2008 : 1 Kadın 1 Erkek : Zeynep (çocukluğu) : Leyla Yaman : 1 (98.bölüm)

2008 : Bez Bebek : Oyuncak Nergis : Serpil Kutça : 1 (53.bölüm)

2009-2011 : Papatyam : Gonca : Bora Tekay : 1-121

2012 : Zil Çalınca : Duygu : Yağız Alp Akaydın : 1-40

2012 : Zil Çalınca Avı : Miray : Kerem Çakıroğlu : 1

2012-2013 : Merhaba Hayat : Dünya : Kerem Çakıroğlu : 1-10

2013-2015 : Medcezir : Beren Beylice : Ali Bilgin : 1-77

2016-2018 : Vatanım Sensin : Hilal : Taylan Biraderler : 1-59

2018-2019 : Bir Litre Gözyaşı : Cihan Yürekli : Serhat Şahin : 1-15

2022-günümüz : Kara Tahta : Irmak : Ender Mıhlar : 1-

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