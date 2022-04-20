Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Miray Daner'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Miray Daner geliyor. Peki, Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Miray Daner'in hayatı ve biyografisi nedir? Miray Daner evli mi, sevgilisi var mı? Miray Daner hangi dizilerde rol aldı? İşte tüm bilgiler...
Kara Tahta dizisinin başarılı oyuncusu Miray Daner kimdir merak ediliyor. Peki, Miray Daner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Miray Daner'in hayatı ve biyografisi haberimizde...
MİRAY DANER KİMDİR?
Miray Naz Daner (15 Ocak 1999, İstanbul) Türk oyuncu.
- Miray Daner doğum tarihi : 15 Ocak 1999
- Miray Daner kaç yaşında : 23 yaşında
- Miray Daner nereli : İstanbul doğumlu
- Miray Daner mesleği ne : Oyuncu
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.
Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.
FİLMOGRAFİSİ
Sİnema:
2010 : Dersimiz: Atatürk : Sabiha Gökçen (küçüklüğü) : Hamdi Alkan
2011 : Çınar Ağacı : Pelin : Handan İpekçi
2013 : Arkadaşım Max : Melda : Murat Şeker
2018 : Hürkuş: Göklerdeki Kahraman : Selin : Kudret Sabancı
2022 : Hayat : Hicran : Zeki Demirkubuz
Televizyon:
2008 : 1 Kadın 1 Erkek : Zeynep (çocukluğu) : Leyla Yaman : 1 (98.bölüm)
2008 : Bez Bebek : Oyuncak Nergis : Serpil Kutça : 1 (53.bölüm)
2009-2011 : Papatyam : Gonca : Bora Tekay : 1-121
2012 : Zil Çalınca : Duygu : Yağız Alp Akaydın : 1-40
2012 : Zil Çalınca Avı : Miray : Kerem Çakıroğlu : 1
2012-2013 : Merhaba Hayat : Dünya : Kerem Çakıroğlu : 1-10
2013-2015 : Medcezir : Beren Beylice : Ali Bilgin : 1-77
2016-2018 : Vatanım Sensin : Hilal : Taylan Biraderler : 1-59
2018-2019 : Bir Litre Gözyaşı : Cihan Yürekli : Serhat Şahin : 1-15
2022-günümüz : Kara Tahta : Irmak : Ender Mıhlar : 1-