Miray Akay kaç yaşında ve Instagram hesabı ne merak ediliyor. Miray Akay kimdir, oynadığı diziler neler gündeme geliyor. Miray Akay kimdir? Miray Akay kaç yaşında? Miray Akay Instagram hesabı ne? Miray Akay kimdir? Miray Akay kaç yaşında?

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, (d. 17 Temmuz 2000; Ukrayna), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Ukrayna'da, Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneden dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Filmografi

Sinema

Yıl Yapım Rol Notlar

2013 Kelebeğin Rüyası Mediha'nın Kardeşi Film, Türkiye'nin Oscar aday adayı olarak belirlendi.

2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 Nihan Oyuncu, 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve bu filmlerdeki rolleriyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

2014 Halam Geldi Reyhan Film, 2013 Altın Portakal'da Sosyal Sorumluluk Ödülü aldı.

2014 Balık Deniz Derviş Zaim'in yönettiği filmin galası, 2014 Altın Portakal'da yapıldı.

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar

2010 Bitmeyen Şarkı

2013 20 Dakika Duru Halaskar Star TV'de yayınlanmış bir dizi. Dizinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün Emmy'e aday gösterildi.

2014 Benim Adım Gültepe Gülten Kanal D'de yayınlanmış bir dizi.

2015-2016 Güneşin Kızları Peri Kanal D'de yayınlanmış bir dizi.

2017 Dayan Yüreğim Nazlı FOX'da yayınlanmış bir dizi.

2018 Bizim Hikaye Zeynep Elibol FOX'da yayınlanmış bir dizi.

2020 Zümrüdüanka Meliha Kuloğlu FOX'da yayınlanmış bir dizi.

2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru Pembe Dereli TRT 1'de yayınlanmış bir dizi.

2022- Ah Nerede Seray Star TV'de yayınlanacak olan bir dizi.

MİRAY AKAY INSTAGRAM HESABI

Miray Akay Instagram hesabı "miraslava.kostyeva" 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.