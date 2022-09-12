Sosyal medya üzerinde gündeme gelen farklı videolar ile birlikte birçok konu merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi ise kendini "Yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan Miraç Orbay oldu. Peki, Miraç Orbay kimdir? Kendisini "Yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan Miraç Orbay VİDEOSU İZLE!

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta kendisinden "Yetimlerin hizmetkarı" olarak bahseden Miraç Orbay isimli şahsın son paylaşımı gündem oldu. Gündeme gelen video, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilem konular arasında "Miraç Orbay kimdir?" sorusu da yer alıyor. Peki, Miraç Orbay kimdir? Kendisini "Yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan Miraç Orbay VİDEOSU İZLE!

MİRAÇ ORBAY KİMDİR?

Adıyaman/Menzil'de yaşamakta olan Miraç Orbay, Youtube platformu üzerinde 2020 yılında açtığı kanal üzerinden yaptığı tipleme ile vaaz videosu çekiyordu. Yaptığı videoların izlenmesi sonucunda videolarına devam etti, tiktok platformu üzerinde tiplemesine devam eden Miraç Orbay, "Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim" demesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.