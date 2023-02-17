Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç nasıl niyet edilir? Kandil günü cumaya gelirse tek gün oruç tutulur mu?

Miraç kandilinde ibadet edecek vatandaşlar tarafından orucun nasıl tutulacağı araştırılıyor. Miraç kandilinde oruç tutulur mu merak konusu oldu. Peki, Miraç kandilinde tek gün oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç tutulur mu? Kandil günü cumaya gelirse tek gün oruç tutulur mu? İşte detaylar...

Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de oruç tutmaktır. Kandilde oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından tek gün oruç tutulur mu araştırılmakta. Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler merak konusu oldu. Peki, Miraç kandilinde tek gün oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç tutulur mu? Kandil günü cumaya gelirse tek gün oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Miraç Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

MİRAÇ KANDİLİNDE TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetlerden bir tanesi de oruç tutmaktır. Kandil günü oruç tutmak isteyen vatandaşlar, 17 Şubatı 18 Şubata bağlayan gece niyet ederek oruçları tutmaktadırlar. Miraç Kandilinde tek gün oruç tutanların yanı sıra bugüne özel iki gün oruç tutanlar da vardır.