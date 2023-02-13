Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri merak ediliyor. Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor gündeme geliyor. Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ve Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırılıyor. 2023 Kandil günler ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kandil günleri!

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ve Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. 2023 Kandil günler ne zaman olduğu araştırılıyor. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl ne zaman olduğu araştırılıyor. Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ve Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kandil günleri! Detaylar haberimizdedir…

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; " Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, 2023 yılında Miraç Kandili, Recep ayının 27. Gecesidir ve 17 Şubat 2023 Cuma gününe (26 Recep 1444) tekabül eder.

2023 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023