Miraç kandilinde çekilecek tesbihler araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Miraç kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili tesbihleri! Kandil gecesi hangi tesbihler okunur? İşte detaylar...

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Miraç Kandili tesbihleri! Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından çekilecek tesbihler araştırılmakta. Miraç Kandilinde hangi tesbihler okunur merak konusu oldu. Peki, Miraç kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili tesbihleri! Kandil gecesi hangi tesbihler okunur? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab