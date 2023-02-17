Birçok Müslüman tarafından önemli bir yere sahip olan Miraç kandilinde ne oldu? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 2023 Yılında ise Miraç kandili 17 Şubat tarihine denk gelmektedir. Bu nedenle Miraç kandilinde ne oldu? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Miraç kandilinde ne oldu? Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandilinde hangi olay oldu?

Mübarek üç aylar Recep ayı ile başladı. Miraç kandilinin de gelmesi ile birlikte Miraç kandilinde ne oldu? Sorusu merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2023 yılındaki Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma tarihinde denk gelmektedir. Peki, Miraç kandilinde ne oldu? Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandilinde hangi olay oldu?

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili'nin idrak edildiği Miraç gecesinde İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.